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пятница, 30 апреля 2021 20:00

В пятиэтажке "исчезли" 60 квартир
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В городе Борщев Тернопольской области на ул. Степана Бандеры, 85 люди живут в пятиэтажке, возведенной в 1979 году. Дом в аварийном состоянии. Отселить жителей городские власти не могут. Потому что из 100 квартир на балансе мэрии числятся только 40. Остальная часть дома не введена в эксплуатацию.

"Живу здесь 32 года. Все квартиры приватизированы, - рассказывает Gazeta.ua жительница дома Наталья Белюх. - Здание в ужасном состоянии. Когда искали, кто бы нам помог - с ремонтом или отселением, выяснилось, что ответственного за часть дома нету. Городской совет документы лишь на 40 квартир. Остальные - даже не введена документально в эксплуатацию".

Дом аварийный. Люди боятся, что в любой момент рухнет.

"Ремонты проводятся. Но их можно назвать косметическими. Существенно ситуацию не меняют. У нас есть квартиры, в которых страшно находиться. Пошли трещины. Люди оттуда должны были съехать. В моей квартире тоже трещина. Когда мороз или оттепель, слышно как оно трещит ", - говорит Наталья Белюх.

Дом в аварийном состоянии. Пошли трещины
Фото: Фото предоставила Наталья Белюх
Дом в аварийном состоянии. Пошли трещины
Дом в аварийном состоянии. Пошли трещины
В доме 100 квартир

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Разобраться в проблеме пытается и другая жительница дома Мария Ильчук. Подала запрос в архив и ждет ответа.

"Хочу выяснить, куда из бумаг делись 60 квартир. Требую решения по приватизации, о получении ордеров на квартиры. Там еще и сложилась такая ситуация, что было указание привезти в наш дом людей, которые потеряли свои дома. Подробностей о них не знаю. К нам они так и не попали. ", - говорит Мария Ильчук.

В городском совете говорят, что документы не могли исчезнуть.

"Документы где-то должны быть. Мы ищем. Но где они, неизвестно", - говорит председатель Борщевского городского совета Игорь Чопик.

"Насколько понимаю, в строительстве был задействован кооператив, - говорит адвокат Богдан Будзик. Я бы посоветовал разматывать этот весь клубок с самого начала. Выяснить, кто был кооператив , застройщик, где есть проектная документация. где-то есть пробел о которой никто не знает, или что-то недоговаривает".

В мэрии жителям сказали, что заниматься этим вопросом не будут.

В Пологах Запорожской области взрыв газа разрушил частный дом по ул. Героической. Под завалами оказался 63-летний владелец. Его с травмами доставили в больницу.

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Дата
30
апреля

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