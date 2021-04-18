Дом разнесло взрывом газа. Спасатели показали кадры разрушений

Фото: zp.dsns.gov.ua

В Пологах Запорожской области взрыв газа разрушил частный дом по ул. Героической. Под завалами оказался 63-летний владелец. Его с травмами доставили в больницу.

Событие произошло 18 апреля около 7:20, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Спасатели установили, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. В результате происшествия травмирован владелец дома. Его до прибытия подразделений ДСНС госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

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Спасатели разобрали аварийные конструкции здания.

В деле разбираются полицейские, ведется следствие.

В Чернигове произошел взрыв частного дома в садовом обществе "Звезда" по ул. Федора Уманца, 135 А. В результате взрыва пострадал 11-летний мальчик. Он только пришел из школы, включил свет и дом взорвался.