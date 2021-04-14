В психиатрическом отделении больницы избили 8-летнего мальчика - мать обвиняет медиков

Женщина оставила сына в отделении только на одну ночь. Когда вернулась - все лицо было в синяках Фото: pixabay.com

В Николаеве в в психиатрическом отделении избили 8-летнего мальчика с аутизомом и эпилепсией.

Его мать Марианна обвиняет в избиении медиков, хотя те все отрицают. Женщина говорит, когда его госпитализировали, ни одного повреждения не было, пишет tsn.ua. Оставила сына в отделении только на одну ночь. Когда вернулась - все лицо было в синяках. Мальчик признался, что избила его медработница.

"Сказал - это меня тетя била, кулаками в голову била. Под волосами - гематомы, шишки. В глазах полопались сосуды", - рассказала Марианна Миллер.

Женщина забрала сына из отделения и повезла на обзор в другое медучреждение.

"Мальчик рассказал, что он толкнул другого ребенка, за что женщина взрослая его ударила. У него диагностированы поверхностные повреждения в виде ушибов и синяков в области надбровных дуг", - сообщил врач-нейрохирург Николаевской областной больницы Сергей Чернышев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ребенку в больнице сломали бедро: мать обвиняет медиков

Богдан из дома не выходит - боится. То, что получил синяки в детском психиатрическом отделении - там признают. Но говорят, что мальчика не били и у него был приступ агрессии. Он сорвал с окна штору, напугал детей.

"Ребенок был в возбужденном состоянии. Он мог сам удариться", - рассказала заведующая детским психиатрическим отделением Раиса Камчаткина.

Один из синяков, говорят, вообще появился - когда мама была рядом.

"Один ребенок ударил другого и мама об этом знала. Держать каждого за руку мы не можем", - сказала медицинская директриса Николаевского областного центра психического здоровья Людмила Шеремет.

Сейчас скандал обсуждают все пациенты отделения. Одни - в то, что медики могли ударить ребенка-не верят.

"Видела, как дети выбегали в коридоры, а мамы были в страхе, что Богдан дрался, бил детей", - вспомнила мать одного из пациентов Анна Быченко.

Другие - наоборот, подозревают медиков. Пациенты отделения с расстройствами поведения, часто даже не разговаривают. Поэтому и пожаловаться на насилие не могут. Одна из женщин рассказала, после 3-часового обследования забрала своего сына из больницы напуганным.

"Ребенок был заплакан и вел себя не как обычно. Я думаю, его тоже могли обидеть", - сказала Екатерина.

Мать пострадавшего говорит, что то как в больнице ведут медики с детьми-аутистами, проверить невозможно. Потому что родителей на госпитализацию вместе с ними не берут.

"Если ребенок туда попадет, то они не знают, что уколют в том или ином случае и что будет вообще, - этого они боятся. У нас единственная больница. Там детки лежат все без мам", - сказала мать пострадавшего Богдана.

Причинил ли себе парень повреждения самостоятельно, или их нанесло постороннее лицо, на этот вопрос ответит судебно-медицинский эксперт. Марианна написала заявление в полицию.

15 марта в КМУ "Городская детская клиническая больница" в Черновцах умер 9-летний мальчик. Родители ребенка обвиняют медиков в неправильном диагностировании болезни и ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло смерть их сына. Врачи уверяли родителей, что у мальчика сахарный диабет.