В пруду тонули братья. 9-летний погиб, 5-летнего - спасают медики

В Кривом Роге утонул 9-летний мальчик. Фото: t.me/dsns_telegram

В Кривом Роге Днепропетровской области утонул 9-летний мальчик, его 5-летнего брата спасают медики.

Трагедия произошла 2 июля, сообщает 0564.ua со ссылкой на пресс-службу Криворожского райотдела полиции.

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Известно, что ребята отдыхали на водоеме возле рынка "Терминал". Там они начали тонуть. Братьев вытащили из водоема и вызвали медиков, однако 9-летний мальчик скончался по дороге в больницу, его брата спасают в городской больнице №8.

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

В Запорожской областной детской больнице умерла 9-летняя девочка из Мариуполя, которую спасали после утопления в море в Бердянске. Состояние ребенка было тяжелое. Ее вытащили из моря с 7-летним братом. Мальчика спасли.