В порту перехватили партию кокаина, которую прятали в контейнере с бананами

В порту "Южный" задержали партию кокаина.
Наркотик попал в Украину из Эквадора в контейнере с бананами, сообщает Одесская областная прокуратура.
Кокаин был спрятан в рефрижераторе в 46 брикетах весом почти 57 кг. А сами брикеты находились в вентиляционных люках.
Стоимость изъятой партии на "черном рынке" составляет ориентировочно 10 млн долл.
Информацию о том, что наркоделки планируют ввезти кокаин на судне, которое прибыло в морской торговый порт "Южный" получила СБУ.
Продолжаются следственные действия.
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Во Львове будут судить четырех граждан Турции за контрабанду рекордной партии героина.
Сумма контрабанды составляет 2,3 млрд грн.
Под видом партии риса обвиняемые ввезли в Украину наркотики из Пакистана, чтобы потом переправить в Евросоюз как дипломатический груз.
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