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четверг, 01 июля 2021 02:47

В порту перехватили партию кокаина, которую прятали в контейнере с бананами

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В порту "Южный" задержали партию кокаина.

Наркотик попал в Украину из Эквадора в контейнере с бананами, сообщает Одесская областная прокуратура.

Кокаин был спрятан в рефрижераторе в 46 брикетах весом почти 57 кг. А сами брикеты находились в вентиляционных люках.

 

Стоимость изъятой партии на "черном рынке" составляет ориентировочно 10 млн долл.

Информацию о том, что наркоделки планируют ввезти кокаин на судне, которое прибыло в морской торговый порт "Южный" получила СБУ.

Продолжаются следственные действия.

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Во Львове будут судить четырех граждан Турции за контрабанду рекордной партии героина.

Сумма контрабанды составляет 2,3 млрд грн.

Под видом партии риса обвиняемые ввезли в Украину наркотики из Пакистана, чтобы потом переправить в Евросоюз как дипломатический груз.

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