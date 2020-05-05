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вторник, 05 мая 2020 23:27

В порту обнаружили 53 килограмма хитро упакованного кокаина

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В порту обнаружили 53 килограмма хитро упакованного кокаина
Кокаин обнаружили в одесском порту "Южный". Фото: СБУ

В порту "Южный" в Одесской области изъяли более 53 килограммов кокаина. Наркотик пытались ввезти из Южной Америки.

Его первую партию обнаружили при осмотре в порту грузового контейнера с бананами. 45 брикетов с высококачественным кокаином были спрятаны среди легального груза, сообщает пресс служба СБУ.

Для подтверждения качества "товара" отправители маркировали пакеты своим "фирменным знаком" - изображением "миньона", что указывает на принадлежность к одному из южноамериканских наркосиндикатов.

Каждый брикет был обернут в свинцовую упаковку. Это затрудняло выявление наркотика сканером.

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Ориентировочная стоимость изъятого кокаина на черном рынке составляет более 200 млн гривен.

Это не первое задержание тяжелых наркотиков в пакетах с вымышленными персонажами в "Южном". В марте в этом порту обнаружили более 30 килограммов кокаина в контейнере, который прибыл из Чили. Этот товар маркировали изображением богатого дяди - персонажа игры "Монополия".

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