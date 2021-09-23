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В Полтавской области похитили дочь депутата и требовали $470 тыс. в биткоинах

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В Полтавской области похитили дочь депутата и требовали $470 тыс. в биткоинах
Мужчина нашел исполнителя похищения через интернет и предложил сообщнику вознаграждение. Фото: pixabay.com

В Полтавской области преступники похитили ребенка местного депутата и требовали выкуп в $470 тыс.

Организатором похищения оказался мужчина, который сейчас находится за решеткой за совершение умышленного убийства с особой жестокостью, сообщает пресс-служба СБУ. До приговора суда он будет в Киевском СИЗО.

"Несмотря на лишение свободы злоумышленник разработал план и организовал похищение дочери влиятельного бизнесмена и депутата Полтавского областного совета. Мужчина нашел сообщника через интернет. При содействии дополнительно привлеченных лиц им удалось похитить девочку. Во время переговоров с родителями преступники угрожали физическим насилием и смертью ребенка", - говорится в сообщении.

Для общения похитители использовали исключительно Telegram или даркнет. Средства должны были быть перечислены на электронный кошелек биткоинами. Исполнитель планировал получить за работу $100 тыс.

Фигурантам сообщили о подозрении и избрали меры пресечения. Устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

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17 августа в Киеве в специализированной клинике разоблачили схему торговли младенцами. Пять человек с 2018 года продавали новорожденных детей в другую страну под видом программы репродуктивного материнства. Факт незаконной торговли новорожденными оперативники документировали более двух лет.

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