Руководители кибердепартмента СБУ похитили и пытали предпринимателя за семь биткоинов

Мужчину вывезли в лес, где более часа били тупыми твердыми предметами. Фото: ssu.gov.ua

Руководители кибердепартмента Службы безопасности Украины похитили предпринимателя, вывезли его в лес и пытали, требуя заплатить семь биткоинов.

Правоохранителям объявили подозрения по факту кражи криптовалюты, грабежа с насилием, похищения человека и превышения служебных полномочий. Пока их отстранили от должностей, сообщает Police Control Ukraine со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева от 28 августа 2021-го.

"1 октября 2020 года в центре Киева на ул. Михайловской сотрудники СБУ затолкали мужчину в салон автомобиля Volkswagen Т5. У него отобрали ключи от квартиры и IPhone, от которого угрозами получили пароли. В квартире предпринимателя правоохранители забрали два ноутбука и планшет", - говорится в сообщении.

Мужчину привезли в лес вблизи Парковой дороги и в течение 1,5 ч. били тупыми твердыми предметами. У него требовали $200 тыс. Предприниматель отказался платить, поэтому его отвезли в Шевченковское управление полиции в Киеве, где удерживали без фиксации факта ареста или задержания. Когда у бизнесмена попросили $80 тыс., он согласился и позвонил жене. Женщина с электронного кошелька перечислила на указанные работниками СБУ реквизиты семь биткоинов.

После этого старший оперуполномоченный из Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Волков составил рапорт о задержании мужчины в Киеве как лица, находящегося в розыске и требующего экстрадиции в РФ. Впоследствии мужчину передали в Шевченковское управление полиции.

В феврале 2021 года ГБР провело обыски по местам жительства заместителя начальника управления и начальника отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ в Сумской области, а также у старшего оперуполномоченного отдела управления. Им избрали меры пресечения в виде домашнего ареста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разоблачили рэкетиров, среди которых правоохранители и члены Нацкорпуса

В Черкасской области поймали действующего и бывшего сотрудников Главного управления Нацполиции области, которые зарабатывали на прослушивании телефонных разговоров граждан. Получал информацию действующий работник, а передавал заказчикам - бывший оперативник.