Полицейские на заказ прослушивали чужие телефоны

В Черкасской области поймали действующего и бывшего работников Главного управления Нацполиции области, которые зарабатывали на прослушивании телефонных разговоров граждан.
Получал информацию действующий работник, передавал заказчикам - бывший оперативник. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
"По данным следствия, действующий работник полиции, используя служебное положение, и с помощью специальных средств, предназначенных для негласного снятия информации, получал информацию о содержании телефонных разговоров по номерам телефонов граждан. И передавал ее другому члену группы для дальнейшего их раскрытия заказчикам незаконных услуг" , - говорится в сообщении.
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Бывшего оперативника задержали еще летом прошлого года после передачи очередной информации и получения части оплаты - $2 тыс. Обоим правоохранителям сообщили о подозрении в нарушении тайны телефонных разговоров. Сейчас решается вопрос о взятии действующего полицейского под стражу.
Подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы.
В Хмельницком 28-летнего полицейского подозревают в торговле информацией с закрытой автоматизированной системы МВД. Это были сведения о определенных физических лицах и транспортных средствах. Полицейский отправлял ведомости "заказчикам" с помощью мессенджера.
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