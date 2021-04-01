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четверг, 01 апреля 2021 10:51

Полицейские на заказ прослушивали чужие телефоны
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В Черкасской области поймали действующего и бывшего работников ГУНП области, которые по заказу прослушивали чужие телефоны
Фото: gp.gov.ua
В Черкасской области поймали действующего и бывшего работников ГУНП области, которые по заказу прослушивали чужие телефоны
В Черкасской области поймали действующего и бывшего работников ГУНП области, которые по заказу прослушивали чужие телефоны

В Черкасской области поймали действующего и бывшего работников Главного управления Нацполиции области, которые зарабатывали на прослушивании телефонных разговоров граждан.

Получал информацию действующий работник, передавал заказчикам - бывший оперативник. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"По данным следствия, действующий работник полиции, используя служебное положение, и с помощью специальных средств, предназначенных для негласного снятия информации, получал информацию о содержании телефонных разговоров по номерам телефонов граждан. И передавал ее другому члену группы для дальнейшего их раскрытия заказчикам незаконных услуг" , - говорится в сообщении.

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Бывшего оперативника задержали еще летом прошлого года после передачи очередной информации и получения части оплаты - $2 тыс. Обоим правоохранителям сообщили о подозрении в нарушении тайны телефонных разговоров. Сейчас решается вопрос о взятии действующего полицейского под стражу.

Подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы.

В Хмельницком 28-летнего полицейского подозревают в торговле информацией с закрытой автоматизированной системы МВД. Это были сведения о определенных физических лицах и транспортных средствах. Полицейский отправлял ведомости "заказчикам" с помощью мессенджера.

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Дата
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