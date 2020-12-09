В Полтаве загорелся кинотеатр: что известно

В Полтаве загорелась кровля одного из кафе и перебросилась на кинотеатр.

Пожар возник на ул. Соборной, сообщили в прессслужбе ГУ ДСНС в Полтавской области.

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Фото: pl.dsns.gov.u

"9 декабря в 4:30 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, возникшем на летней площадке кафе на улице Соборности в Полтаве.

Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит кровля кафе на площади около 150 квадратных метров, также огонь по смежным помещениях распространился на здание кинотеатра имени И. П. Котляревского ", - говорится в сообщении.

Предварительно, жертв и пострадавших нет. Идет локализация пожара. К тушению привлечены 44 человека личного состава ДСНС и 13 единиц техники.

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