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среда, 09 декабря 2020 09:30

В Полтаве загорелся кинотеатр: что известно
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В Полтаве загорелась кровля одного из кафе и перебросилась на кинотеатр.

Пожар возник на ул. Соборной, сообщили в прессслужбе ГУ ДСНС в Полтавской области.

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Фото: pl.dsns.gov.u
Загорелась кровля одного из кафе и перебросилась на кинотеатр
Пожар возник на улице Соборной
Загорелась кровля одного из кафе и перебросилась на кинотеатр
Пожар возник на улице Соборной

"9 декабря в 4:30 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, возникшем на летней площадке кафе на улице Соборности в Полтаве.
Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит кровля кафе на площади около 150 квадратных метров, также огонь по смежным помещениях распространился на здание кинотеатра имени И. П. Котляревского ", - говорится в сообщении.

Предварительно, жертв и пострадавших нет. Идет локализация пожара. К тушению привлечены 44 человека личного состава ДСНС и 13 единиц техники.

В Харькове загорелся многоквартирный 2-этажный жилой дом. Во время тушения пожара обнаружили тело погибшего.

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09
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