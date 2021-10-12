В польском хостеле умерла украинка

Тело женщины направили на вскрытие. Фото: pixabay.com

В польском городе Стараховице в хостеле нашли мертвой 51-летнюю украинку.

Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства смерти, заявил представитель городской полиции Павел Кусяк, передает Polsat News.

"В понедельник экипаж службы скорой помощи выехал на место инцидента, однако, несмотря на оказанную помощь, жизнь женщины не спасли", – сказал он.

Польские правоохранители предполагают, что "к смерти украинки кто-то может быть причастен". Тело женщины направили на вскрытие.

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В польском городе Катовице в аварии погибли двое украинцев. Их личности уже установили - это мужчины 21 и 22 лет. ДТП произошло на просп. Розденського 7 октября в 6:30.