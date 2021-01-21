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четверг, 21 января 2021 12:53

В Польше выпала с балкона 5-летняя дочь украинцев

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В Польше выпала с балкона 5-летняя дочь украинцев
В момент падения ребенка с балкона родителей не было дома Фото: pixabay.com

В городе Верушув Лодзский воеводства с балкона выпала 5-летняя дочь украинцев.

Трагедия произошла 18 января, пишет Wnp.pl. Полицейские получили информацию, что перед 6:00 с балкона на 5-м этаже упала 5-летняя девочка. Впоследствии было установлено, что родителями ребенка являются 42-летняя и 45-летний граждане Украины. В момент падения ребенка с балкона родителей не было дома: мать в течение 20 мин. отвозила отца автомобилем на работу. Родители были трезвые.

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Девочка получила многочисленные травмы. По информации врачей из больницы города Острув Велькопольский, у ребенка множественные травмы головы, тела, сломанные конечности. В то же время врачи дают положительные прогнозы относительно ее лечения.

Супруги приехали в Польшу из Украины несколько недель назад. Впоследствии, после того как они нашли жилье и работу, в Польшу привезли также и дочь.

Районная прокуратура города Велунь ведет следствие по доведению до непосредственной угрозы потери ребенком жизни или здоровья.

В Польше 30-летний мужчина задушил жену - 34-летнюю Людмилу. Женщина родом из Украины. Трагедия произошла в городе Соколув-Подляски 8 января на ул. Длуга. Без матери осталась 3-летняя девочка.

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