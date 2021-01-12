Оставил ребенка без матери: 34-летнюю украинку в Польше задушил муж

Без матери осталась 3-летняя девочка Фото: cripo.com.ua

В Польше 30-летний мужчина задушил жену - 34-летнюю Людмилу. Женщина родом из Украины.

Трагедия произошла в городе Соколув-Подляски 8 января на ул. Длуга. Без матери осталась 3-летняя девочка. Об этом сообщило польское радио RDC.

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Известно, что супруги состояли в процессе развода и несколько месяцев не проживало вместе. По данным местных СМИ, мужчина пришел к женщине, когда она была одна. Между ними возник конфликт.

Людмилу нашли мертвой соседи. Полиция задержала мужчину. Во время допроса он признался в убийстве. Сказал, что потерял контроль во время ссоры.

Мужчине грозит пожизненное заключение.

В польском городе Гливице 18-летняя местная жительница обвинила двух украинцев в изнасиловании.