Двух украинцев в Польше обвиняют в изнасиловании 18-летней девушки

Преступление произошло во время новогодней вечеринки в одной из квартир Фото: vgolos.com.ua

В польском городе Гливице 18-летняя местная жительница обвинила двух украинцев в изнасиловании.

Об этом сообщило издание inpoland.net.

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Преступление произошло во время новогодней вечеринки в одной из квартир. Трое знакомых - девушка, гражданка Польши, и двое украинцев - собрались, чтобы отпраздновать наступление нового года.

Дополнительных деталей правоохранители не разглашают, однако в издании пишут что мужчины подлили жертве алкоголя, а затем воспользовались ее беспомощным состоянием.

Согласно польскому законодательству, каждому, кто вызвал половой акт насилия, незаконной угрозой или обманом, грозит лишение свободы на срок от 2 до 12 лет.

"По ходатайству полиции и прокурора суд арестовал 26-летнего гражданина Украины, который в своей квартире путем ухищрений изнасиловал 18-летнюю местную жительницу", - отметил прессекретар полиции Гливице Марек Сломский.

Другой украинец сейчас находится под надзором полиции.

Вроцлавська полиция задержала 28-летнего гражданина Украины, который во время бытовой ссоры в одной из квартир в районе Лесьница ранил ножом знакомого.