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понедельник, 04 января 2021 00:28

В Вроцлаве украинец напал с ножом на знакомого

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В Вроцлаве украинец напал с ножом на знакомого

В польском Вроцлаве задержали 28-летнего гражданина Украины, который напал с ножом на своего знакомого.

Об этом сообщает Польское радио. Вроцлавська полиция задержала 28-летнего гражданина Украины, который во время бытовой ссоры в одной из квартир в районе Лесьница ранил ножом своего знакомого.

Полицейские получили сообщение о бытовой конфликт в одной из квартир в ночь с 1 на 2 января. Как рассказали в полиции, украинец навеселе напал на другого мужчину с ножом. Раненый попал в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

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На месте полиция задержала нападавшего. Сначала он вел себя агрессивно и не выполнял указаний полиции. Держа нож в руке, он начал идти в их направлении, однако его удалось быстро погасить. Мужчину задержали.

На юге Польши украинка не справилась с управлением автомобилем и спровоцировала ДТП с участием 10 автомобилей.

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