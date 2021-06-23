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среда, 23 июня 2021 17:12

В Польше восемь патрульных гонялись за украинцем

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В Польше восемь патрульных гонялись за украинцем
Восемь польских патрульных не могли задержать украинца под наркотиками. Фото: Fakt

В Варшаве восемь патрульных гонялись за украинцем, который активно сопротивлялся стражам порядка.

Правоохранители прибыли на вызов жителей Охоты - одного из районов города. Те пожаловались на авто, которое ездило по тротуару и едва не сбило мужчину с ребенком. Полиция нашла автомобиль, но задержать его водителя удалось не сразу. По словам правоохранителей, тот оказал "яростное сопротивление" и даже облил их из огнетушителя. Для его задержания патрульным пришлось надеть шлемы и использовать спецсредства, сообщает издание onet.pl.

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Полицейским удалось надеть наручники на мужчину и посадить его в авто. Но тот вырвался и снова начал убегать. Мужчину удалось успокоить уже в больнице, где медики вкололи ему успокоительное.

Задержанным оказался 36-летний гражданин Украины. Образцы его крови отправили на экспертизу. По словам правоохранителей, задержанный имел признаки наркотического опьянения.

В гмине Кодроб Радомского уезда, в Польше, нетрезвые украинцы на автомобиле Volkswagen устроили гонки с местной полицией. Инцидент произошел, когда один из дорожных патрулей измерил скорость движения. Тогда правоохранители заметили автомобиль Volkswagen, водитель которого превысил скорость и проигнорировал требование остановиться. Польская полиция пыталась остановить автомобиль и начала его преследовать.

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