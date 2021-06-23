В Польше восемь патрульных гонялись за украинцем

Восемь польских патрульных не могли задержать украинца под наркотиками. Фото: Fakt

В Варшаве восемь патрульных гонялись за украинцем, который активно сопротивлялся стражам порядка.

Правоохранители прибыли на вызов жителей Охоты - одного из районов города. Те пожаловались на авто, которое ездило по тротуару и едва не сбило мужчину с ребенком. Полиция нашла автомобиль, но задержать его водителя удалось не сразу. По словам правоохранителей, тот оказал "яростное сопротивление" и даже облил их из огнетушителя. Для его задержания патрульным пришлось надеть шлемы и использовать спецсредства, сообщает издание onet.pl.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше задержали двух украинцев

Полицейским удалось надеть наручники на мужчину и посадить его в авто. Но тот вырвался и снова начал убегать. Мужчину удалось успокоить уже в больнице, где медики вкололи ему успокоительное.

Задержанным оказался 36-летний гражданин Украины. Образцы его крови отправили на экспертизу. По словам правоохранителей, задержанный имел признаки наркотического опьянения.

В гмине Кодроб Радомского уезда, в Польше, нетрезвые украинцы на автомобиле Volkswagen устроили гонки с местной полицией. Инцидент произошел, когда один из дорожных патрулей измерил скорость движения. Тогда правоохранители заметили автомобиль Volkswagen, водитель которого превысил скорость и проигнорировал требование остановиться. Польская полиция пыталась остановить автомобиль и начала его преследовать.