В Польше в аварии погибли украинцы

Фото: 112

В Лодзинском воеводство Польши в аварии погибли двое граждан Украины.

Авария произошла в субботу, 21 ноября, около 11.00 на 396-м километре трассы S-8 в сторону Варшавы, сообщает 112.

Автомобиль с украинцами съехал с дороги и перевернулся. Причина аварии остается неизвестной.

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"В результате аварии 39-летний водитель Mercedes скончался на месте. К сожалению, несмотря на усилия медиков, жизнь 38-летнего пассажира не удалось спасти", - говорится в сообщении польской полиции.

В Польше нашли тела двух украинцев в холодильной камере для хранения фруктов. Погибших обнаружили в воскресенье, 10 ноября. Сейчас расследованием дела занимается районная прокуратура.