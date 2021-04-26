В Польше украинец откусил ухо земляку

В Польше один украинец откусил ухо другому.
Инцидент произошел в селе Лелице, Серпецкий повят, Мазовецкое воеводство. Двое украинцев, работающих в одной фирме и проживающих в одном доме, вместе употребляли алкоголь. Через некоторое время между ними возникла ссора, во время которой 36-летний мужчина откусил 33-летнему земляку кусок правого уха, пишет Yavp.pl с отсылкой на сайт местной полиции.
После этого оба внезапно утихомирились и продолжили пьянку. Однако у пострадавшего место укуса начало кровоточить, из-за чего пришлось срочно вызвать "скорую". Медики забрали украинца в больницу.
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Уже на следующий день полиция взялась за его коллегу. Тот даже к обеду не смог протрезветь и имел 1,5 промилле в крови. Впоследствии мужчине все же предъявили обвинение в нанесении серьезного ущерба здоровью.
По решению суда, 36-летний мужчина взят под временный арест.
В польском городе Гданск 28-летний местный житель и его 34-летний друг напали на 26-летнего украинца. Инцидент произошел 20 апреля. Ему разбили машину и угрожали физической расправой на почве национальной ненависти.
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