В Польше украинец откусил ухо земляку

Инцидент произошел в селе Лелице Серпецкий повят (Мазовецкое воеводство). Двое украинцев, работающих в одной и той же фирме и проживающих в одном доме, вместе употребляли алкоголь. Через некоторое время между ними возникла ссора, во время которой 36-летний мужчина откусил 33-летнему земляку кусок правого уха Фото: pixabay.com

В Польше один украинец откусил ухо другому.

Инцидент произошел в селе Лелице, Серпецкий повят, Мазовецкое воеводство. Двое украинцев, работающих в одной фирме и проживающих в одном доме, вместе употребляли алкоголь. Через некоторое время между ними возникла ссора, во время которой 36-летний мужчина откусил 33-летнему земляку кусок правого уха, пишет Yavp.pl с отсылкой на сайт местной полиции.

После этого оба внезапно утихомирились и продолжили пьянку. Однако у пострадавшего место укуса начало кровоточить, из-за чего пришлось срочно вызвать "скорую". Медики забрали украинца в больницу.

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Уже на следующий день полиция взялась за его коллегу. Тот даже к обеду не смог протрезветь и имел 1,5 промилле в крови. Впоследствии мужчине все же предъявили обвинение в нанесении серьезного ущерба здоровью.

По решению суда, 36-летний мужчина взят под временный арест.

В польском городе Гданск 28-летний местный житель и его 34-летний друг напали на 26-летнего украинца. Инцидент произошел 20 апреля. Ему разбили машину и угрожали физической расправой на почве национальной ненависти.