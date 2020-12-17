В Польше украинца подозревают в двойном убийстве 26-летней давности

В польском городе Радом арестовали 53-летнего гражданина Украины. Его подозревают в двойном убийстве, которое произошло 1994-го.

Подозреваемого арестовали на 3 месяца, по решению суда. О задержании убийцы сообщили на сайте полиции Мазовецкого воеводства в четверг, 17 декабря.

Автор: mazowiecka.policja.gov.pl В Польше арестовали 53-летнего гражданина Украины, подозреваемого в двойном убийстве 26-летней давности

Отмечается, что убийство произошло в Новом Городе над Пилицей, что в 90 км от Варшавы, 24 июля 1994 года. Тогда в поле нашли 2 застреленных мужчин 36 и 47 лет. Они были связаны. Свидетели, которых опрашивали полицейские, рассказали, что видели 3 мужчин недалеко от места убийства, которые разговаривали на русском языке. Полиция не сообщает гражданство убитых, однако известно, что они были фермерами.

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26 лет назад расследование убийства не дало никакого результата. По горячим следам полиции не удалось найти убийцу. Делом занимался также Интерпол, а подозреваемого в двойном убийстве, искали в Беларуси, Израиле и Армении, однако безрезультатно. Дело отправили в архив.

Недавно расследование возобновили и за него взялось специальное подразделение польской полиции. Полицейские установили, что мотивом преступления стала месть из-за того, что одна из жертв не устроила на работу убийцу.

Украинцу грозит пожизненное заключение.

В Польше задержали 19-летнего украинца, который напал с ножом на 2 украинских студентов. Он сам сдался польским правоохранителям в Жешуве после объявления его в розыск.