В Польше судят полицейских, не помешавших убийству 26-летней украинки

В городе Гожув-Великопольский на западе Польши 26-летний мужчина застрелил 26-летнюю украинку, после чего сбежал в Германию. Фото: fakt.pl

В польском городе Гожув-Великопольский судят трех полицейских, которые не помешали убийству украинки 26-летней Кристины. Женщину местной прачечной выстрелом в голову застрелил 26-летний поляк.

Прокуроры Щецина считают, что трагедию можно было бы предотвратить, если бы правоохранители отреагировали на обращение девушки должным образом, сообщает gorzowianin.com.

Украинка несколько раз обращалась в полицию по поводу притязаний и угроз со стороны ее бывшего парня. Но в отделении это квалифицировали как административное правонарушение, а не уголовное преступление.

Из-за убийства девушки сейчас судят трех сотрудников местной полиции: ответственного за дело погибшей, начальника отделения полиции и начальника отдела превенции.

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Бывшая глава отделения полиции не дала показаний и считает себя невиновной. Поскольку, по ее словам, она должна была только присматривать за отделением, а не за правонарушениями. Заявление украинки подписал ответственный за дело, а ее согласительная подпись, считает начальница, только формальность.

Ответственный за дело украинки полицейский тоже не признал свей вины и отказался общаться с судом. Но он определил свою позицию – квалификацию дела определял дежурный, принимавший заявления украинки. После опроса друзей девушки полицейский решил, что "парень просто писал какие-то глупости", поэтому ей ничего не угрожает.

Виновным считают и начальника превенции. Он также отказался сотрудничать с судом и давать показания.

За невыполнение служебных обязанностей работникам полиции грозит до 3 лет тюрьмы.

Трагедия произошла 11 сентября 2019 года. Мужчина зашел в прачечную, где работала женщина, выстрелил ей в голову и скрылся. Правоохранители объявили 26-летнего нападавшего в розыск. Недалеко Берлина местные полицейские перекрыли путь машине злоумышленника, тот вышел из машины и направил пистолет на правоохранителей. Полиция открыла огонь на поражение, мужчина погиб на месте. Причиной убийства называют то, что женщина отказалась встречаться с ним.