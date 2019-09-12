Не хотела встречаться: 26-летнюю украинку застрелили в Польше

На западе Польши 26-летний мужчина застрелил 26-летнюю украинку, после чего бежал в Германию. Фото - twitter.com/Lubuska_Policja

В городе Гожув-Велькопольский на западе Польши мужчина застрелил 26-летнюю украинку, после чего бежал в Германию.

По предварительной информации, нападавший и его жертва были знакомы. Причиной убийства называют то, что женщина отказалась с ним встречаться. Об этом сообщает польское издание Interia Fakty.

Трагедия произошла в среду днем, 11 сентября, в одной из общественных прачечных, где женщина работала. По словам свидетелей, мужчина вошел, нацелил пистолет на одну из работниц и выстрелил, после чего скрылся. Женщину спасти не удалось.

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"Характер убийства указывает на то, что оно было совершено сознательно, направлено против конкретного лица. Свидетелями трагедии были другие работники прачечной. Раненую сотрудницу не удалось спасти", - заявил представитель полиции Любуского воеводства Марцин Малуда.

Правоохранители объявили 26-летнего нападавшего в розыск. Близ Берлина местные полицейские перекрыли путь машине злоумышленника, он вышел из авто и направил пистолет на правоохранителей. Полиция открыла огонь и мужчина погиб на месте.

В польском городе Сохачев в конце августа убили 26-летнюю жительницу Львовщины. К убийству причастен украинец. После преступления он выехал на территорию Украины. Польские правоохранители обратились за помощью к Нацполиции и сотрудничают в вопросе задержания злоумышленника.