В Польше раздавило украинского трудового мигранта

Фото: ViFi.pl

В польском городе Погоже Силезского воеводства на строительстве погиб 56-летний гражданин Украины.

Мужчина разбирал нежилое помещение, сообщает vifi.pl.

Отмечается, что внезапно рухнула одна из внутренних стен, которая и придавила украинца. В результате травм мужчина скончался на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинского трудового мигранта раздавило металлическими конструкциями

Известно, что мужчина работал официально и работы по разборке помещения проводились легально.

Причины и обстоятельства несчастного случая расследует прокуратура.

В Польше погиб трудовой мигрант из Украины. 39-летнего строителя раздавил гидравлический подъемник. Инцидент произошел во время выполнения работ на строительстве железнодорожного виадука в Вронках.