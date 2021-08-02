В Польше раздавило украинского трудового мигранта

В польском городе Погоже Силезского воеводства на строительстве погиб 56-летний гражданин Украины.
Мужчина разбирал нежилое помещение, сообщает vifi.pl.
Отмечается, что внезапно рухнула одна из внутренних стен, которая и придавила украинца. В результате травм мужчина скончался на месте.
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Известно, что мужчина работал официально и работы по разборке помещения проводились легально.
Причины и обстоятельства несчастного случая расследует прокуратура.
В Польше погиб трудовой мигрант из Украины. 39-летнего строителя раздавил гидравлический подъемник. Инцидент произошел во время выполнения работ на строительстве железнодорожного виадука в Вронках.
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