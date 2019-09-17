В Польше произошла авария с украинским автобусом

В ДТП в Польше перевернулся украинский автобус. Фото: www.unn.com.ua

Автобус с украинскими номерами попал в ДТП в селе Ружа Подкарпатского воеводства, Польша.

В салоне ехали 11 человек, сообщает RMF24.

Все пассажиры сами смогли покинуть автобус после аварии. На место приехали скорая помощь, пожарная служба и полиция. Дорогу в направлении Жешува перекрыли.

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Как сообщили пожарные, автобус попал в отбойник, а затем перевернулся.

В Чехии на трассе между населенными пунктами Хрудим и Пардубице столкнулись микроавтобусы Renault Master и Ford Transit. В первом ехали украинцы, возвращавшиеся домой с заработков.