В Польше произошла авария с украинским автобусом

Автобус с украинскими номерами попал в ДТП в селе Ружа Подкарпатского воеводства, Польша.
В салоне ехали 11 человек, сообщает RMF24.
Все пассажиры сами смогли покинуть автобус после аварии. На место приехали скорая помощь, пожарная служба и полиция. Дорогу в направлении Жешува перекрыли.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столкновение автобусов в Одесской области: рассказали о состоянии пострадавших
Как сообщили пожарные, автобус попал в отбойник, а затем перевернулся.
В Чехии на трассе между населенными пунктами Хрудим и Пардубице столкнулись микроавтобусы Renault Master и Ford Transit. В первом ехали украинцы, возвращавшиеся домой с заработков.
Комментарии