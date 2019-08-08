Бус с украинцами разбился в Чехии: первые данные о погибших и пострадавших

Фото: pardubicky.denik.cz

В Чехии на трассе между населенными пунктами Хрудим и Пардубице столкнулись микроавтобусы Renault Master и Ford Transit.

В первом ехали украинцы, возвращались домой с заработков, сообщает Pardubicky denik.cz.

Отмечается, что в ДТП погиб 21-летний водитель автобуса Renault Master и его родной брат. Мужчины были родом из села Суходол Рожнятовского района Ивано-Франковской области. У одного из погибших сиротами осталось двое маленьких детей, у другого - один сын.

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Еще 5 пострадавших госпитализировали, среди них брат погибших и водитель другого микроавтобуса.

"Трое раненых были перевезены в больницу "Градец Кралове", двое попали в больницы в Пардубице и Хрудими", - сказал региональный представитель скорой помощи Алесь Малый.

О причинах аварии пока ничего не известно.

В Дании в ДТП погиб 34-летний Роман Головач из Бережан на Тернопольщине. На момент аварии в салоне авто находились его малолетние сын и дочь.