В Польше привязали ремнями украинца, который напал на полицейских. Он задохнулся

Пьяный украинец умер в польском вытрезвителе после драки с полицейскими. Фото: Shutterstock

В польском Вроцлаве в вытрезвителе умер задержанный украинец. Инцидент произошел еще 30 июля, однако известно о нем стало только 18 августа.

Он напал на полицейских. Потому его пристегнули ремнями животом вниз. А через несколько минут мужчина начал синеть и задыхаться, пишет Gazeta Wyborcza.

"Полиция наткнулась на пьяного мужчину в автобусе, в котором он спал. В крови задержанного обнаружили 1,5 промилле алкоголя. Украинца доставили в вытрезвитель. Когда сняли наручники - он напал на правоохранителей: ударил кулаком одного и укусил палец другому. Полицейские вызвали на подмогу еще один наряд. Его привязала ремнями, чтобы успокоить. Вскоре он умер", - сказано в сообщении.

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Тело умершего доставили на экспертизу и токсикологический анализ, которые установят причину смерти.

Прокуратура проверяет вытрезвитель. Следователи не исключают, что умерший мог быть еще и под действием наркотиков.

Пока не известно, предъявили ли обвинение или подозрения в превышении служебных полномочий полицейским, которые задержали украинца.

В Николаеве во время задержания работниками полиции охраны умер 29-летний мужчина. Он хулиганил - бросался кирпичами в прохожих. Полицейские надели на мужчину наручники. Когда задержанному стало плохо, их сняли и оказывали мужчине помощь. На место происшествия вызвали "скорую", однако медики констатировали смерть.