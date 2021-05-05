В Польше порезали 25-летнего украинца, виновнику грозит пожизненное

В Польше 38-летнего украинца обвинили в покушении на убийство 25-летнего соотечественника. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Фото: KPP Bełchatów

В польском городе Радомско 38-летний украинец во время пьянки бросился с ножом на своего соотечественника. Пострадавший получил серьезные ранения, однако польским медикам удалось его спасти.

Инцидент произошел 2 мая на улице Краковской. Между нападавшим и раненым произошел конфликт из-за того, что мужчины поспорили, кто из них будет платить за алкоголь. Об этом сообщает radomsko24.pl со ссылкой на пресс-секретаря районного штаба полиции в Радомском Анету Влазловску.

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"Пятеро украинцев распивали алкоголь в квартире, которую они арендовали. Внезапно между ними возник конфликт, в ходе которого тяжело ранили 25-летнего мужчину. Следствие установило, что мужчины знают друг друга, поскольку они арендуют квартиру и работают вместе. Во время разговора с офицерами ни один из них не смог рассказать, что стало причиной трагедии. Поэтому полиция задержала всех граждан Украины. У каждого из них в организме было более двух промилле алкоголя", - сообщила Анета Влазловска.

4 мая польская прокуратура обвинила 38-летнего украинца в покушении на убийство. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В польском Вроцлаве задержали 28-летнего гражданина Украины, который напал с ножом на своего знакомого. Конфликт произошел ю время бытовой ссоры в одной из квартир в районе Лесьница.