В Польше порезали 25-летнего украинца, виновнику грозит пожизненное

 
Ексклюзивы
1/5
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87 округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87 округе
Просмотров: 171
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 450
Смогут ли украинцы ездить за границу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить за границу без Covid-паспортов
Просмотров: 261
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Просмотров: 468
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Просмотров: 477
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
1 Просмотров: 459
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2385
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1143
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1170
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 783
Фото
Все фото
11
5
4
7
5
Ежемесячно имели до $ 100 тыс.: братья организовали порностудию с выездами в сауну
Ежемесячно имели до $ 100 тыс.: братья организовали порностудию с выездами в сауну
У мужчины вырвали сумку с 5 млн грн, которые были на покупку квартиру
У мужчины вырвали сумку с 5 млн грн, которые были на покупку квартиру
Привлекли кинологов и подняли квадрокоптер: как ищут женщину, которая исчезла в Пасхальную ночь
Привлекли кинологов и подняли квадрокоптер: как ищут женщину, которая исчезла в Пасхальную ночь
Из родных &quot;тянули&quot; деньги: в &quot;реабилитационном&quot; центре принудительно держали людей
Из родных "тянули" деньги: в "реабилитационном" центре принудительно держали людей
Двойное убийство в квартире: показали фото влюбленных и подозреваемого
Двойное убийство в квартире: показали фото влюбленных и подозреваемого
Видео
Все видео
20-летнюю женщину мертвой нашли в реке
20-летнюю женщину мертвой нашли в реке
На трассе загорелся автобус с пассажирами: первые подробности
На трассе загорелся автобус с пассажирами: первые подробности
Мужчина ночью ворвался в кофейню и устроил "сонное царство"
Мужчина ночью ворвался в кофейню и устроил "сонное царство"
Вода била из люка: из-за аварии затопило центр города
Вода била из люка: из-за аварии затопило центр города
Украинки устроили обнаженную фотосессию на турецкой яхте
Украинки устроили обнаженную фотосессию на турецкой яхте
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить за границу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить за границу без Covid-паспортов
Просмотров: 261
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1143
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 783
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 459
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2304
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
05 мая 2021
Просмотров: 180
Побалакаємо
– Люди живут от зарплаты до зарплаты, а я – от аренды до аренды, – каже Оксана, моя нова манікюрниця з Донецька. Сім років ...
среда, 05 мая 2021 19:32

В Польше порезали 25-летнего украинца, виновнику грозит пожизненное

  Комментировать
В Польше порезали 25-летнего украинца, виновнику грозит пожизненное
В Польше 38-летнего украинца обвинили в покушении на убийство 25-летнего соотечественника. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Фото: KPP Bełchatów

В польском городе Радомско 38-летний украинец во время пьянки бросился с ножом на своего соотечественника. Пострадавший получил серьезные ранения, однако польским медикам удалось его спасти.

Инцидент произошел 2 мая на улице Краковской. Между нападавшим и раненым произошел конфликт из-за того, что мужчины поспорили, кто из них будет платить за алкоголь. Об этом сообщает radomsko24.pl со ссылкой на пресс-секретаря районного штаба полиции в Радомском Анету Влазловску.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше украинец откусил ухо земляку

"Пятеро украинцев распивали алкоголь в квартире, которую они арендовали. Внезапно между ними возник конфликт, в ходе которого тяжело ранили 25-летнего мужчину. Следствие установило, что мужчины знают друг друга, поскольку они арендуют квартиру и работают вместе. Во время разговора с офицерами ни один из них не смог рассказать, что стало причиной трагедии. Поэтому полиция задержала всех граждан Украины. У каждого из них в организме было более двух промилле алкоголя", - сообщила Анета Влазловска.

4 мая польская прокуратура обвинила 38-летнего украинца в покушении на убийство. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В польском Вроцлаве задержали 28-летнего гражданина Украины, который напал с ножом на своего знакомого. Конфликт произошел ю время бытовой ссоры в одной из квартир в районе Лесьница.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Польше порезали 25-летнего украинца, виновнику грозит пожизненное». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Итальянцы начали продавать "лупатого" электромобиля, который стал популярный в США

Украина и США подписали декларацию

Вышел календарь со старинными украинскими названиями месяцев

Проект нового правописания представили правительству

Семилетняя девочка стала профессиональной акушеркой

На один флакон духов потратили тысячу цветов жасмина

Самое читаемое
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
6
 Просмотров: 21735
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
10
 Просмотров: 18909
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 Просмотров: 18000
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом Просмотров: 13635
Зеленский возмутил фразой о СССР
Зеленский возмутил фразой о СССР 18 Просмотров: 6615
Происшествия
Мужчина на Мемориале Славы вытер грязные руки о флаг
Мужчина на Мемориале Славы вытер грязные руки о флаг Просмотров: 486
Обнаженная фотосессия в Турции: в посольстве Украины рассказали подробности
Обнаженная фотосессия в Турции: в посольстве Украины рассказали подробности Просмотров: 765
Заработал 500 тыс. грн: экс-чиновник продавал оптику для стрелкового оружия
Заработал 500 тыс. грн: экс-чиновник продавал оптику для стрелкового оружия Просмотров: 198
Женщина сорвалась с ветхого моста. Спаслась лишь чудом
Женщина сорвалась с ветхого моста. Спаслась лишь чудом
 Просмотров: 270
Двойное убийство в Харькове: версию подозреваемого проверят, но домой не отпустили
Двойное убийство в Харькове: версию подозреваемого проверят, но домой не отпустили Просмотров: 360
Больше всего комментируют
18
Зеленский возмутил фразой о СССР
2
Решения международных судов нам нужны для ужесточения санкций против Росії - правозащитница
2
"Квартал 95" назвали украинофобами
2
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
1
Чем полезна черемша и что из нее приготовить
Голосов: 746
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть