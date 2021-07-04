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воскресенье, 04 июля 2021 18:10

В Польше погиб украинский зароботчанин

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В Польше погиб украинский зароботчанин
В Польше погиб 39-летний зароботчанин р из Украины. Фото: policja.pl

В Польше погиб зароботчанин с Украины. 39-летнего строителя раздавил гидравлический подъемник.

Трагедия произошла в субботу, 3 июля. Полиция получила соответствующее сообщение в 17 ч, сообщает tvp.info со ссылкой на пресс-секретаря уездного управления полиции в Шамотулы.

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"Инцидент произошел во время выполнения работ на строительстве железнодорожного виадука в Вронках", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают полицейские, которые выясняют причины и обстоятельства трагедии. Сообщается, что о деле были проинформированы Национальная инспекция труда и прокуратура Польши.

В Польше погиб украинец, работавший на стройке. Трагедия произошла в городе Вроцлав. Во время разгрузки материалов он упал с высоты, его придавило тяжелыми металлическими конструкциями.

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Дата
04
июля

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