В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик: фото

В Польше микроавтобус с украинцами попал в аварию. Фото: NTO.pl

В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик, есть пострадавшие.

Авария произошла утром 14 октября на автомагистрали А4 в населенном пункте Магнушовице Опольского воеводства. Об этом сообщила пресс-служба полиции города Ополе, передает Укринформ.

Как отмечается, микроавтобус с восемью украинцами въехал в грузовик с прицепом, который двигался впереди.

"После ДТП четыре пассажира микроавтобуса отвезли в больницы для проведения расширенной диагностики. По информации полицейских, работавших на месте аварии, опасности для их жизни нет", - рассказали в полиции.

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Причины и обстоятельства аварии выясняются.

В Польше микроавтобус с украинцами попал в аварию. Фото: NTO.pl

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