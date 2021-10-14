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четверг, 14 октября 2021 16:33

В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик: фото

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  В Польше микроавтобус с украинцами попал в аварию. Фото: NTO.pl
В Польше микроавтобус с украинцами попал в аварию. Фото: NTO.pl

В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик, есть пострадавшие.

Авария произошла утром 14 октября на автомагистрали А4 в населенном пункте Магнушовице Опольского воеводства. Об этом сообщила пресс-служба полиции города Ополе, передает Укринформ.

Как отмечается, микроавтобус с восемью украинцами въехал в грузовик с прицепом, который двигался впереди.

"После ДТП четыре пассажира микроавтобуса отвезли в больницы для проведения расширенной диагностики. По информации полицейских, работавших на месте аварии, опасности для их жизни нет", - рассказали в полиции.

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Причины и обстоятельства аварии выясняются.

  В Польше микроавтобус с украинцами попал в аварию. Фото: NTO.pl
В Польше микроавтобус с украинцами попал в аварию. Фото: NTO.pl

По меньшей мере 28 человек погибли и 18 тяжело ранены в автокатастрофе на северо-западе Непала. Пассажирский автобус съехал с дороги и упал в ущелье.

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Дата
14
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