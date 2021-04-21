В Польше 31-летнего украинца спасли от самоубийства

Почему украинец пытался покончить с собой, пока неизвестно Фото: ua-time.org

В Польше 31-летний украинец пытался совершить самоубийство.

Инцидент произошел в Груецком уезде 15 апреля. Мужчина работал в местном хозяйстве и проживал на его территории. Примерно в 23:00 туда вызвали полицию. Хозяин усадьбы был удивлен появлением правоохранителей. Однако потом оказалось, что в доме для работников порезал себе вены 31-летний гражданин Украины, пытаясь лишить себя жизни, сообщили в пресс-службе полиции Мазовецкого воеводства.

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Правоохранители оперативно оказали неотложную помощь мужчине, остановив кровотечение. Через несколько минут после этого приехала скорая и госпитализировала раненого в больницу.

Почему украинец пытался покончить с собой, пока неизвестно.

В Польше полицейские нашли мертвым украинском, приехавший на заработки. Тело 41-летнего мужчины обнаружили 16 апреля в лесном массиве недалеко от села Езёрна гмины Галевице в Лодзинском воеводстве.