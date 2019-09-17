В полиции озвучили версии возгорания дома Гонтаревой

В Гореничах под Киевом сожгли дом Валерии Гонтаревой. Фото - npu.gov.ua

В полиции рассматривают несколько версий возгорания дома в селе Гореничи под Киевом, который принадлежит бывшей руководительнице НБУ Валерии Гонтаревой.

Одна из них - поджог, сообщил начальник отдела коммуникации областной полиции Николай Жукович.

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"Полиция не исключает другие версии - неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание", - сказал Жукович.

Добавил, что производство пока не открыли. На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняют подробности.

Пожар в доме Валерии Гонтаревой произошел около трех ночи 17 сентября. Дом выгорел дотла.