В полиции озвучили версии возгорания дома Гонтаревой

В полиции рассматривают несколько версий возгорания дома в селе Гореничи под Киевом, который принадлежит бывшей руководительнице НБУ Валерии Гонтаревой.
Одна из них - поджог, сообщил начальник отдела коммуникации областной полиции Николай Жукович.
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"Полиция не исключает другие версии - неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание", - сказал Жукович.
Добавил, что производство пока не открыли. На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняют подробности.
Пожар в доме Валерии Гонтаревой произошел около трех ночи 17 сентября. Дом выгорел дотла.
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