В поезде убился 28-летний пассажир

В поезде Рахов-Киев умер пассажир. Фото: uz.gov.ua

В ночь на субботу, 12 июня, в поезде № 358 Рахов - Киев умер 28-летний пассажир.

Мужчина убился, упав с верхней полки. Об этом сообщила пресс служба Укрзализныци.

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"Пассажир около 03:00 упал с верхней полки. О случае он рассказал жене, что чувствует себя хорошо. Ближе к утру его самочувствие ухудшилось. Проводники вызвали "скорую" на ближайшую станцию ​​- до Фастова. Но медики зафиксировали смерть мужчины", - говорится в сообщении.

Врачи не обнаружили забоев на теле погибшего. Отмечается, что полка, с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности. Но пассажир ими не воспользовался.

В поезде Киев-Рахов обвалилась верхняя полка с пассажиркой. Она тяжело травмировала женщину, которая лежала под ней. Пострадавшая родом с Полтавщины. Ехала отдыхать на Закарпатье. Но оказалась на полпути в тернопольской больницы. У нее разбитый таз. Женщину прооперировали.