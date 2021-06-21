Во Львове в затотпленому подвале многоэтажки убило током 16-летнего парня. Фото: npu.gov.ua

Во Львове в подвале многоэтажки загадочно погиб 16-летний парень.

Трагедия произошла на ул. Кульпарковской, 93, в жилом комплексе "Парус Сити". Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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"В подвальном помещении, в котором после грозы набралась вода, 16-летнего парня поразило электротоком", - говорится в сообщении.

Парень умер еще до приезда медиков. Все обстоятельства трагедии устанавливают полицейские.

В городе Глобино Полтавской области 8-летнюю девочку ударило током во время рыбалки. Электроразряд она получила, зацепившись спиннингом за провода.