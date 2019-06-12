В подвале многоэтажки нашли гранаты

В Житомире неизвестный хранил гранаты. Фото: полиция

В Житомире в многоэтажке полиция нашла гранату, запал и взрыватель к ней, электродетонаторы и около 70 разнокалиберных патронов.

Жителей дома эвакуировали. Начато уголовное производство, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

"Работники взрывотехнической службы ГУНП вместе с кинологами, применяя служебных собак и специальные технические средства, в течение нескольких часов тщательно проверяли все помещения дома и территорию вокруг него. В результате в одном из подвальных помещений, которое оборудовано под спортивный зал и принадлежит житомирянину 1966 г. р., полицейские изъяли гранату РГД, запал и взрыватель к ней, электродетонаторы и около 70 разнокалиберных патронов", - сообщили правоохранители.

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За незаконное обращение с взрывчатыми веществами предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

52-летняя женщина продавала боевые гранаты в подземном переходе в Днепре. Полицейские изъяли у нее 2 гранаты Ф-1 с запалом. Дома у женщины правоохранители обнаружили еще 2 гранатомета РПГ-26.