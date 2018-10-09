В Житомире в подъезде многоэтажки нашли брошенного младенца вечером 8 октября. Фото - 20 минут

В Житомире в подъезде многоэтажки нашли младенца вечером 8 октября.

Девочка, завернутая в одеяло, лежала на 6 этаже подъезда у лифта, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Житомирской области.

"Сообщение об обнаружении новорожденного ребенка поступило от жителя многоквартирного дома. Сейчас младенцем в больнице занимаются медики. Предварительный диагноз - переохлаждение. Ребенок находился в холодном подъезде непродолжительное время, по словам медиков", - рассказали правоохранители.

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Полиция разыскивает мать ребенка. Ее за оставление дочери в опасности могут посадить на 3 года.

В родильное отделение больницы Первомайска Николаевской области подбросили новорожденного мальчика. Ребенка назвали Богданом. Его тело было покрыто синяками, предварительно считали, что его избили. Однако обследование показало - у мальчика заражения крови. А синяки является одним из осложнений заболевания. Ребенок умер через несколько дней в реанимации областной детской больницы.