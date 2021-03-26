В парке под листьями нашли труп младенца

Фото: hk.npu.gov.ua

Днем 26 марта в Харькове в парке неподалеку одной из городских больниц обнаружили тело ребенка. Было присыпано листвой.

В связи с тем, что смерть ребенка, вероятно, наступила несколько месяцев назад, определить причины смерти по наружному осмотру невозможно. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Страшную находку обнаружил прохожий около 12:45. Мужчина, направляясь через парк, увидел на земле тело ребенка, которое было присыпано листьями и сразу вызвал полицию. Тело было обнаружено в 50 метрах от здания одной из городских больниц, где есть гинекологическое отделение. Сейчас полицейские опрашивают персонал медицинского учреждения, проверяют документацию и учеты рожениц", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Дело расследуют как умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка.

На Херсонщине в одном из сел Ивановского района на помойке нашли тело новорожденного мальчика. Малыш был завернутый в тряпье и несколько пакетов. Полицейские подозревают, что ребенка выбросила 17-летняя женщина, которая не хотела беременности.