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понедельник, 16 июля 2018 18:22

В отеле нашли мертвых иностранцев

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В отеле нашли мертвых иностранцев
В номере нашли лекарства, алкоголь и белый порошок. Фото: "Думская"

В одесской гостинице обнаружили тела 29-летнего Кернера Е. и 30-летнего Ханссона А. из Эстонии.

Их нашли днем ​​15 июля на 21-м этаже дома №5 на ул. Генуэзской в ​​номере мини-отеля, сообщает "Думская".

По предварительной информации они умерли от отравления наркотиками и спиртным.

Товарища погибших госпитализировали в тяжелом состоянии. Трое эстонцев прибыли в Одессу 14 июля авиарейсом.

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Полицейские обнаружили в номере погибших несколько бутылок пива и шампанского, пакетик с кристаллическим веществом белого цвета, купюру, скрученную в трубочку со следами этого вещества, и несколько пустых упаковок от лекарств, усиливающих потенцию.

12 июля около 19:00 в поселке Войнилов Кольского района на Ивано-Франковщине нашли мертвых мальчиков 4-х лет и 12 месяцев. Дети угорели в доме, где их закрыл отец. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

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