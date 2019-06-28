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пятница, 28 июня 2019 14:11

В отделении полиции застрелился 28-летний мужчина

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В отделении полиции застрелился 28-летний мужчина
В Константиновском отделении полиции в Донецкой области застрелился 28-летний мужчина, которого задержали за грабеж. Фото - Уездные новости

В Константиновском отделении полиции в Донецкой области застрелился 28-летний мужчина, которого задержали за грабеж.

По предварительной информации, подозреваемый был в служебном кабинете. Во время процессуальных действий взял оружие полицейского и совершил самоубийство, сообщили в отделе коммуникации ведомства.

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Мужчину задержали за нападение на прохожую. Он несколько раз ударил женщину и украл ее вещи. Оказалось, что злоумышленника ранее привлекали к уголовной ответственности. Кроме того, на момент нападения на прохожую он находился в состоянии алкогольного опьянения - 1,6 промилле.

По факту самоубийства задержанного начато служебное расследование. На время его проведения начальник Константиновского отделения полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей. О происшествии сообщено в Государственное бюро расследований.

В Винницком райотделе полиции подозреваемый в убийстве перерезал себе горло. Происшествие случилось во время допроса. Мужчина вдруг достал строительный шпатель и ударил себя по шее.

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