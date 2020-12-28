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вторник, 29 декабря 2020 07:25

В отделении полиции систематически пытали людей

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Дело об изнасиловании и пытках в отделении полиции в Кагарлыке Киевский апелляционный суд направил для рассмотрения по существу в Обуховский. Местные судьи от рассмотрения самоустранились. Gazeta.ua вспоминает, с чего началась громкое дело.

О систематических пытках в отделении полиции стало известно в мае в этом году после изнасилования и избиения там 26-летней Нелли Погребицкой из села Ставы. Женщину вызвали свидетелем по делу об ограблении магазина и поиздевались. Вместе с ней пытали еще ее знакомого.

Автор: facebook.com/Неля Погребицкая
  26-летнюю Нелю Погребицкую из Ставов вызвали в полицию в Кагарлык для допроса в качестве свидетеля по делу о краже. Там избили и изнасиловали
26-летнюю Нелю Погребицкую из Ставов вызвали в полицию в Кагарлык для допроса в качестве свидетеля по делу о краже. Там избили и изнасиловали

"В отделении были люди и они все слышали, а некоторые и видели, но никто мне не помог. Потом, как я упала, то за волосы меня тянул, то с ноги, с кулака, синяки такие были. Тогда к себе в кабинет повел, пистолет наставил, снова толкал. В общем, что хотел, то и делал", - рассказывала тогда пострадавшая.

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На следующий день задержали оперуполномоченного 29-летнего Сергея Сулиму и начальника сектора криминальной полиции Николая Кузива, 35 лет. Позже подозрение в пытках объявили оперуполномоченному 27-летнему Евгению Трофименко, а также начальнику сектора уголовного розыска и бывшему начальнику отделения полиции. Последний якобы знал о преступлениях и покрывал подчиненных.

Автор: facebook.com/anton.gerashchenko.7
  Работников Кагарлицкого отдела полиции Николая Кузива и Сергея Сулиму подозревают в изнасиловании и пытках
Работников Кагарлицкого отдела полиции Николая Кузива и Сергея Сулиму подозревают в изнасиловании и пытках

Если вину бывших полицейских докажут - могут посадить на 12 лет.

Неля Погребицкая страдает от травли. Ее пытались дискредитировать как личность. Писали в соцсетях, что она сама виновата, что ее образ жизни определяет эту ситуацию. Об этом рассказала одна из ее адвокатов Елена Сотник.

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Дата
29
декабря

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