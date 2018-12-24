В отделение банка бросили гранату

Взрыв прогремел в отделении банка на ул. Центральной в Павлограде Днепропетровской области вчера, 23 декабря, около 21:00. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

В результате взрыва были повреждены витрины здания. Пострадавших нет.

В тот же день полиция задержала 38-летнего мужчину. Подозревают, что он бросил в здание гранату РГД-5. Во время обыска по месту его проживания изъяли еще одну гранату РГД-5, тубус от гранатомета, тротиловую шашку и стреляные гильзы.

22 декабря на рождественской ярмарке возле Оперного театра во Львове произошел взрыв и пожар. Вероятно взорвался газовый баллон.