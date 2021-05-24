В огненной аварии в Киеве погибли трое. Среди жертв – пешеход: подробности и фото

Стали известны подробности огненной ДТП на Житомирской трассе в Святошинском районе Киева. Там столкнулись и загорелись легковушка Volkswagen Passat и грузовик DAF.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

На месте происшествия погибли водитель и пассажир легковушки, а также пешеход, личность которого устанавливается. Водитель грузовика госпитализирован с травмами различной степени тяжести, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Предварительно, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем. В результате столкновения автомобили загорелись. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте, а водитель грузовика госпитализирован с травмами различной степени тяжести, в том числе и с многочисленными ожогами. Кроме этого, на дороге обнаружили тело мужчины. Вероятно, пересекал дорогу в неустановленном месте. Полицейские устанавливают личность погибшего", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства произошедшего. Досудебное расследование продолжается.

Авария произошла ночью 24 мая. Сообщалось, что водитель грузовика ехал в направлении метро Житомирская. Мужчина снес металлический отбойник и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем. От столкновения легковой автомобиль оказался под тягачом. После чего раздался взрыв, вспыхнул пожар.