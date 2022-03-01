В Офисе президента рассекретили новую тактику российских агрессоров

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Кремль поставил целью бомбардировать украинские города, чтобы было побольше жертв. Фото: РБК

Россия пытается испугать украинцев и вызвать панику. Об этом на своей странице в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Бомбардировка крупных городов. Чтобы были массовые жертвы среди гражданских. Чтобы напугать и вызвать панику. Чтобы стереть историческую память с улиц украинских городов. Вот ключевые проявления новой тактики войны РФ", - отметил он.

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В последние дни Россия наносит удары по гражданскому населению. Гатит ракетами по Киеву и окрестностям, Харькову, Херсону, Чернигову, Ахтырке Сумской области. По предварительным данным, в результате вторжения РФ в Украину уже погибли более 300 гражданских. В их числе и дети.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.