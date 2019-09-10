В Одесской области произошла серьезная авария на железной дороге

В Одесской области две цистерны со сжиженным газом сошли с рельсов. Фото: News

В Одесской области сошли с рельсов две цистерны со сжиженным газом.

Инцидент произошел на подъездном пути станции Измаил во вторник, 10 сентября. Пострадавших в результате происшествия нет. Об этом сообщает пресс служба регионального филиала Одесская железная дорога АО Укрзализныця.

"Во время выполнения маневровой работы тепловозом на участке подъездного пути между стрелочными переводами произошел сход двух грузовых вагонов со сжиженным газом пропаном, который относится ко второму классу опасных веществ. Страна назначения груза - Румыния", - говорится в сообщении.

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Рядом с местом происшествия, расположены жилые и промышленные здания, однако пострадавших нет. Причина и обстоятельства происшествия выясняются.

На 124-м км автодороги Киев - Одесса в кювет слетел грузовик. Он перевозил 35 800 л пропан-бутана.