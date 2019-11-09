В Одесской области из-за тумана погиб рыбак

На реке Глубокий Турунчук произошло столкновение двух катеров. Фото: Нацполиция

В Одесской области на реке Глубокий Турунчук произошло столкновение двух рыболовных катеров.

В результате инцидента один мужчина погиб, еще один получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

"Предварительно установлено, что плавсредства столкнулись из-за ограниченной видимости в тумане и отсутствие осветительных огней на одном из судов", - говорится в сообщении.

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Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и решают вопрос об открытии уголовного производства.

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