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суббота, 09 ноября 2019 00:28

В Одесской области из-за тумана погиб рыбак

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В Одесской области из-за тумана погиб рыбак
На реке Глубокий Турунчук произошло столкновение двух катеров. Фото: Нацполиция

В Одесской области на реке Глубокий Турунчук произошло столкновение двух рыболовных катеров.

В результате инцидента один мужчина погиб, еще один получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

"Предварительно установлено, что плавсредства столкнулись из-за ограниченной видимости в тумане и отсутствие осветительных огней на одном из судов", - говорится в сообщении.

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Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и решают вопрос об открытии уголовного производства.

На Днепропетровщине погибла 9-летняя девочка. Ребенок упал с моста и утонул.

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