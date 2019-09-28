В Одесской области из-за дождя обрушился мост

Починить мост обещают до 12 октября. Фото: Facebook

В Одесской области во время ливня обрушился мост.

Инциденст произошел на дороге между райцентром Болград и деревней Кубей. Об этом сообщает местное издание "Дружба".

Мост начнут чинить после улучшения погоды, закончить работы обещают до 12 октября.

"В ближайшее время опасный участок по обе стороны будут защитят бетонными блоками, а когда погода нормализуется, специалисты займутся ремонтом", - сказал в. о. председателя Болградской райгосадминистрации Андрей Кучмиев.

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Как отмечается, все машины сейчас отправляют в объезд.

54-летний мужчина за рулем катера устроил ЧП на притоке Днепра - реке Десенка. Катер во время прохождения под мостом задел его своим верхним каркасом.