В Одесской области авто полиции столкнулось с Mitsubishi. Среди пострадавших дети

Вечером 13 ноября на трассе Николаев – Одесса автомобиль патрульной полиции Renault Duster столкнулся с Mitsubishi.

Авария произошла в районе села Сычавка, пишут "Новости-N" со ссылкой на очевидцев.

Фото: novosti-n.org

Очевидцы утверждают, что полицейские хотели остановить кого-то. Для этого выехали на встречную полосу, где столкнулись с Mitsubishi. После столкновения машина полиции вылетела за пределы проезжей части и опрокинулась.

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Известно о по меньшей мере трех пострадавших в авто Mitsubishi. Это женщина и двое детей 2 и 4 года. Их с места происшествия забрали очевидцы аварии.

Водитель полицейского Renault находится в крайне тяжелом состоянии. Получила травмы и женщина-полицейская, которая была у Renault. Правоохранителей с места ДТП забирала "скорая".

На место происшествия прибыли несколько экипажей патрульной полиции и бригада спасателей.

В селе Каменка Одесской области 24 сентября автомобиль Citroеn столкнулся с грузовиком, который двигался во встречном направлении. В микроавтобусе находились сотрудники внутренней безопасности полиции Одесской области Также в машине была родственница одного из сотрудников с 6-летним ребенком. Пострадали пять человек. В частности, 6-летний мальчик. Всех травмированных доставили в больницу, двое мужчин были в тяжелом состоянии. Среди них - водитель. У пассажиров закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и другие повреждения, у ребенка - тупая травма живота. Предварительно, столкновение произошло, когда бус пошел на обгон.