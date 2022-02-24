В Одесской области атаковали воинскую часть - 18 погибших

Российские войска атаковали воинскую часть в селе Липецкое Одесской области. По меньшей мере, 18 человек погибли.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.
"18 погибших в результате военного удара на воинскую часть в селе Липецкое Подольского района", - говорится в сообщении.
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Погибли восемь мужчин и десять женщин.
Спасатели из-под завалов достали шесть человек - один из них умер в больнице.
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