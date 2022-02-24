В Одесской области атаковали воинскую часть - 18 погибших

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Российские войска атаковали воинскую часть в селе Липецкое Одесской области. По меньшей мере, 18 человек погибли.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

"18 погибших в результате военного удара на воинскую часть в селе Липецкое Подольского района", - говорится в сообщении.

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Погибли восемь мужчин и десять женщин.

Спасатели из-под завалов достали шесть человек - один из них умер в больнице.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Беларусь поддержала незаконные действия россиян. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. Украинские военные сбили семь вражеских самолетов и вертолет в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Отражая атаку на город Счастье, украинские бойцы уничтожили технику и ликвидировали около 50 врагов.