В Одессе заминировали здание ТИК

В Одессе сообщили о заминировании здания, в котором находится ТИК. Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе в день голосования на местных выборах сообщили о заминировании здания на ул. Косовской, в которой находится избирательная комиссия.

Полиция проверяет информацию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"В полицию позвонил мужчина и сообщил, что административное здание заминировано. Сейчас там размещается территориальная избирательная комиссия", - сказано в сообщении.

На место происшествия направлены работники взрывотехнического управления, кинологи, следственно-оперативная группа. Они проверяют объект на наличие взрывоопасных устройств или веществ.

В Винницкой области во время первого тура местных выборов, 25 октября, поступило сообщении о минировании избирательного участка № 051046 в смт Тывров. На место происшествия прибыла полиция. Всех, кто находился на участке, попросили покинуть помещение. Взрывчатых веществ не нашли.