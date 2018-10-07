В Одессе во второй раз за сутки стреляли

В Одессе неизвестные устроили стрельбу в центре города и ранили прохожего.
"Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в центре Одессы. Сообщение о происшествии поступило около 12:45 ", - заявили в полиции.
По предварительной информации, неизвестные лица совершили в сторону прохожего выстрел из револьвера Флобер. Мужчина получил ранение и был госпитализирован. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Обстоятельства устанавливаются. В настоящее время полицейскими установлен автомобиль, на котором скрылись злоумышленники.
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Вечером 6 октября Киевский районе Одессы неизвестные обстреляли автомобиль во время остановки на светофоре и скрылись с места происшествия.
По словам очевидцев, несколько человек вышли из автомобиля Volkswagen белого цвета и выстрелили из помпового оружия в водителя автомобиля Dodge. Мужчину госпитализировали с огнестрельным непроникающим ранением поясничной области и бедра.
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