В Одессе сожгли 4 тонны наркотиков фото

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В печи на предприятии в Одессе сожгли более 4 т наркотиков. Их изъяли у контрабандистов и распространителей в рамках уголовных производств.

Среди запрещенных веществ было 3 т. марихуаны, 600 кг кокаина, 700 кг героина. Один брикет передали пограничникам для дрессировки собак - по решению суда, сообщает 1tv.od.ua.

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"Мы собираем наркотики в течение трех лет, стараемся брать большую партию, если у нас есть по ним решения суда, прокурора или следователя. Все официально", - рассказал старший следователь-криминалист ГУ СБУ в Одесской области Максим Касаджи.

По данным правоохранителей, общая их стоимость на черном рынке составляет более $100 млн.

В Закарпатской области сотрудники СБУ блокировали масштабную контрабанду героина в Европу. Правоохранители остановили автомобиль со строительными материалами а пункте пропуска "Ужгород". Во время углубленного осмотра транспортного средства были обнаружены скрытые в листах клееной фанеры подозрительные пакеты.