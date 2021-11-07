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понедельник, 08 ноября 2021 01:41

В Одессе пешеход попал под трамвай

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В Одессе пешеход попал под трамвай
Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и погиб. Фото: uc.od.ua

В Одессе на Люстдорфской улице мужчина попал под колеса трамвая и погиб от полученных травм. Об этом сообщает КП Одесгорэлектротранс.

"7.11. В 2021 году в 17:10 на Люстдорфской дороге (недалеко от улицы Бреуса) неизвестный мужчина попытался пересечь трамвайный путь в неустановленном для этого месте", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в это время в направлении Древней площади двигался трамвай маршрута №3. Водитель увидел пешехода и применил звуковой сигнал и экстренное торможение.

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Столкновения избежать не удалось, в результате мужчина получил не совместимые с жизнью травмы и погиб. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, движение трамвайных маршрутов №3,13,27 временно приостановлено.

В селе Нижнее Песчаное Сумской области на ул. Центральной перевернулся ГАЗ-53. В кузове находились пассажиры 14, 15 и 18 лет. Последний погиб.

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